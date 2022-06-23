91-летний медиамагнат Руперт Мердок разводится после шести лет брака

Американский миллиардер и медиамагнат Руперт Мердок решил развестись с женой после шести лет брака. Об этом 22 июня сообщило издание Daily Mail.

По данным издания, супруге 91-летнего Мердока Джерри Холл 65 лет. Это уже четвертый развод бизнесмена, этот брак стал самым коротким в его жизни.

Руперт Мерлок и Джерри Холл поженились в марте 2016 года. Это был его четвертый брак, пишет НСН.

Джерри Холл ранее 22 года состояла в отношениях с солистом британской группы The Rolling Stones Миком Джаггером, у них родились четверо детей, однако пара официально не оформляла отношения, пишет «Ридус». Брак с Мердоком стал для Холл первым, отмечает сайт kp.ru.

Мердок в 2013 году развелся со своей третьей женой Венди Денг, с которой прожил в браке 14 лет.

В 2020 году журнал Forbes оценил состояние Мердока и его семьи в $17,1 млрд — 28-е место в списке богатейших американцев и 68-е в общемировом рейтинге, сообщает сайт aif.ru.