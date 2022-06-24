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В вузах России будут обучать специалистов по борьбе с терроризмом

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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По информации «Известий», в Минтруда в ближайшее время будет внесен проект профессионального стандарта «Специалист по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории)». Документом предлагается ввести в вузах России новую специальность, которую смогут получить как студенты, так и граждане, уже работающие в этой сфере.

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Его разработчиками стали комитет по безопасности Госдумы и ряд профессиональных профильных организаций. Документ поддержан Росгвардией, а предложенный в нем стандарт прошел экспертизу и получил уже более 70 отзывов глав субъектов и профильных структур.

По словам зампреда Совета по профессиональным квалификациям в сфере антитеррористической защищенности и охраны объектов Сергея Никитина, принимавшего участие в разработке новых норм, уже разработана примерная дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Антитеррористическая защищенность объекта (территории)» (72 часа), которая в качестве пилотного проекта после утверждения профессионального стандарта будет внедряться в нескольких образовательных учреждениях страны, в частности в МГУТУ имени К.Г. Разумовского.

«Квалификационные требования к специалистам, ответственным за обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории), в настоящее время отсутствуют. Поэтому возникла практическая необходимость выдвинуть единые требования к профессиональной деятельности и обеспечить разработку программ обучения, переподготовки и повышения квалификации специалистов в сфере антитеррористической защищенности», — говорится в пояснительной записке, которая имеется в распоряжении «Известий».

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Охрана в порядке: в вузах хотят готовить специалистов по борьбе с терроризмом

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