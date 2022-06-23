Российские девелоперы начали предлагать квартиры в новостройках в продажу, а через год готовы выкупить их по цене выше изначальной на 8%, а в некоторых случаях до 25%. Об этом «Известиям» рассказал руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Такая акция сейчас действует, например, у ГК «Самолет» (занимает второе место в рейтинге крупнейших застройщиков в России после ПИК), добавил он.

По словам директора по продажам ГК «Самолет» Кирилла Храпова, компания предлагает в каждом своем проекте покупателям на выбор две акции. Гарантированный выкуп квартиры самим девелопером по окончании строительства дома по стоимости выше изначальной на 8%, либо продажа третьему лицу застройщиком, но уже по действующим на тот момент ценам. В некоторых случаях тогда доходность может составить 25–30%, пояснил он. «Известия» направили запрос в ПИК.

«Такие программы актуальны в городах с большой долей покупателей-инвесторов. Например, схожее предложение есть у тюменских застройщиков, где в недвижимость инвестируют жители северных регионов, в Сочи. Другие крупные девелоперы тоже рассматривают запуск таких проектов», — рассказал Сергей Зайцев.

По сути, это еще один инструмент привлечения финансов для наполнения эскроу-счетов, что в итоге позволяет получать проектное финансирование по более низкой ставке — чем больше средств на счете, тем меньше для застройщика стоимость кредита, сказал заместитель исполнительного директора — руководитель отдела продаж Est-a-Tet Роман Соколов. Девелоперу могут понадобиться средства на покупку новых площадок и развитие проектов — поток финансов от граждан обойдется ему дешевле, чем деньги от банков, пояснил он.

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Отдать, не взять: застройщики стали выкупать квартиры у своих дольщиков