Реклама
Прямой эфир
Мир
НАТО на саммите в Мадриде объявит о новой расстановке сил в Европе
Мир
В США увеличат военные расходы в 2023 году на $37 млрд
Мир
В Госдепе сообщили о переговорах по вопросу вывоза дипломатов РФ
Мир
Байден попросил конгресс временно отменить топливный налог
Мир
В ООН выступили против любых ударов по гражданской инфраструктуре
Экономика
Банкир дал советы по операциям с долларами
Мир
Столтенберг назвал победу РФ на Украине слишком высокой ценой для НАТО
Мир
В Польше заверили в способности страны выжить без российского газа
Происшествия
Смерч вышел на берег и разнес кафе в Сочи
Политика
В Госдуму внесли законопроект о создании отечественного магазина приложений
Экономика
Финская компания Tikkurila решила уйти с российского рынка

Ученые придумали способ развернуть 5G в удаленных поселках

0
Фото: unsplash/Luis Villasmil
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые МФТИ разрабатывают технологическое решение, которое даст возможность подключать мобильные сети 5G к спутниковым коммуникациям.

Это позволит обеспечить связью пятого поколения любой удаленный рудник, газовое месторождение, поселок или другой объект, находящийся там, где нет необходимой инфраструктуры для обмена данными.

Сети подземелья: 5G хотят протестировать в метро
Почему связь пятого поколения пока не работает в России

«Существуют отдаленные объекты, к которым либо физически невозможно, либо экономически нецелесообразно подводить наземные линии связи. При этом на месте есть потребность в беспроводной сети стандарта 5G, чтобы обеспечить нужды современных предприятий», — сказал «Известиям» руководитель направления 5G в НИЦ телекоммуникаций МФТИ Роман Жуков. — В таком случае единственный выход — использование спутникового шлюза (канала связи), позволяющего соединить базовую станцию с Большой землей для передачи всех необходимых данных.

Кроме обеспечения телефонного и интернет-трафика мобильная связь пятого поколения предназначена для поддержки интернета вещей и передачи особо тяжелого контента, например видео. Технология, над которой работают в МФТИ, будет поддерживать все эти функции, считают ученые. Вероятно, канал также удастся сделать мобильным, то есть будет возможность сворачивать и разворачивать оборудование на новом месте.

Станция будет включать в себя антенную систему, модем, формирующий сигнал и блок для работы с наземными передающими каналами связи. Инженеры уверены, что работа над аппаратно-программным решением, которое позволит подключать сети 5G к спутникам, будет завершена раньше, чем в России начнется коммерческое использование связи последнего поколения.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Так и сеть: ученые придумали, как развернуть 5G в удаленных поселках

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022