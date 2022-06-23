Ученые придумали способ развернуть 5G в удаленных поселках

Ученые МФТИ разрабатывают технологическое решение, которое даст возможность подключать мобильные сети 5G к спутниковым коммуникациям.

Это позволит обеспечить связью пятого поколения любой удаленный рудник, газовое месторождение, поселок или другой объект, находящийся там, где нет необходимой инфраструктуры для обмена данными.

«Существуют отдаленные объекты, к которым либо физически невозможно, либо экономически нецелесообразно подводить наземные линии связи. При этом на месте есть потребность в беспроводной сети стандарта 5G, чтобы обеспечить нужды современных предприятий», — сказал «Известиям» руководитель направления 5G в НИЦ телекоммуникаций МФТИ Роман Жуков. — В таком случае единственный выход — использование спутникового шлюза (канала связи), позволяющего соединить базовую станцию с Большой землей для передачи всех необходимых данных.

Кроме обеспечения телефонного и интернет-трафика мобильная связь пятого поколения предназначена для поддержки интернета вещей и передачи особо тяжелого контента, например видео. Технология, над которой работают в МФТИ, будет поддерживать все эти функции, считают ученые. Вероятно, канал также удастся сделать мобильным, то есть будет возможность сворачивать и разворачивать оборудование на новом месте.

Станция будет включать в себя антенную систему, модем, формирующий сигнал и блок для работы с наземными передающими каналами связи. Инженеры уверены, что работа над аппаратно-программным решением, которое позволит подключать сети 5G к спутникам, будет завершена раньше, чем в России начнется коммерческое использование связи последнего поколения.

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