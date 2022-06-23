Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1,5 тыс. человек
Число погибших в результате землетрясения на юго-востоке Афганистана достигло 1,5 тыс. человек. Об этом в среду, 22 июня, сообщает катарский телеканал Al Jazeera.
Кроме того, по информации телеканала, количество пострадавших в ходе бедствия превысило 2 тыс. человек.
Ранее сообщалось об 1 тыс. погибших и более чем 1,5 тыс. раненых.
В свою очередь, министерство иностранных дел Афганистана обратилось к местным и международным организациям с призывом оказать содействие в преодолении гуманитарного кризиса.
В среду утром было проведено экстренное заседание кабинета министров Афганистана, на котором обсуждалась помощь людям, пострадавшим от землетрясения.
Сильное землетрясение произошло в провинциях Пактика и Хост на востоке Афганистана в ночь с 21 на 22 июня. По данным Геологической службы США (USGS), его магнитуда составила 6,1. Эпицентр землетрясения находился в 44 км от города Хост.