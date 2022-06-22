Число жертв землетрясения в Афганистане достигло 255 человек

Число жертв землетрясения в провинции Пактика в восточной части Афганистана выросло до 255, как минимум 150 пострадавших. Об этом в среду, 22 июня, рассказали на катарском телеканале Al Jazeera, сославшись на источник в правительстве.

Ранее сообщалось о 50 погибших и 65 пострадавших.

Землетрясение случилось в ночь с 21 на 22 июня. Эпицентр подземных толчков находился в 44 км к юго-западу от города Хост. Ночью магнитуда оценивалась в 6,1, на 10:02 (8:32 мск) — 5,9.