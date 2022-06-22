В Крыму бывший бухгалтер получила условный срок за кражу денег

Экс-бухгалтера казенного учреждения в Советском районе Крыма приговорили к 4,5 года условно с испытательным сроком за хищение бюджетных средств. Об этом в среду, 22 июня, сообщила пресс-служба Советского районного суда региона.

«В результате преступных действий подсудимой с банковских счетов образовательных учреждений были похищены денежные средства, предназначенные для перечисления 406 педагогам, в общей сумме 1 002 000 рублей», — говорится в сообщении, которое приводит ИА «Крыминформ».

В материале отмечается, что 33-летняя женщина с сентября 2019 года по март 2020 года работала в МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений». В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье о краже (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК России), суд признал ее виновной и приговорил к 4,5 года условно с испытательным сроком в 2,5 года. Приговор был вынесен с учетом смягчающих обстоятельств — наличия ребенка, частичного возврата денег и помощи деду 1934 года рождения.

Суд взыскал с женщины 814,5 тыс. рублей и наложил арест до полного возмещения ущерба на ее автомобиль BMW X5.

Ранее, в июне, в Ижевске суд вынес приговор 26-летнему мужчине, который обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере. Индивидуальный предприниматель выступал подрядчиком при исполнении контракта по ремонту дорог, но снизил объем и качество работ. Ущерб составил 5 млн рублей.