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Жителя Ижевска признали виновным в мошенничестве на 5 млн рублей

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В Ижевске (Удмуртия) суд вынес приговор 26-летнему горожанину, который обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Установлено, что с июля по август 2020 года индивидуальный предприниматель выступал подрядчиком при исполнении контракта на ремонт нескольких автомобильных участков в поселке Кез. По указанию мужчины работники снизили объем и качество работ, пишет ИА «Сусанин».

После этого бизнесмен добился подписания актов о приемке работ, не соответствующих согласованной смете, и получил деньги. Причиненный бюджету республики ущерб составил около 5 млн рублей.

Суд признал предпринимателя виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также суд удовлетворил иск минтранспорта о взыскании ущерба.

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