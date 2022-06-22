Шмель стал причиной ДТП с пятью пострадавшими в Поморье

Пять пожилых женщин пострадали в ДТП, которое спровоцировал шмель, в Вельском районе Архангельской области. Об этом в среду, 22 июня, сообщает ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Женщины возвращались с дачи. Автомобиль, за рулем которого находилась 73-летняя водитель, съехал в кювет на 2-м км автодороги Вельск — ж/д переезд СОТ дачи «Глубокий Ручей». Отмечается, что пенсионерка отвлеклась на залетевшего в салон машины шмеля.

Все пострадавшие были госпитализированы.

Накануне, 21 июня, в Чувашии произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса, в результате пять человек пострадали. По предварительным данным, девушка-водитель Lada не уступила дорогу микроавтобусу, когда выезжала со второстепенной дороги. В результате пострадали водитель и два 14-летних подростка, которые находились в Lada. Они были доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи. Кроме того, помощь потребовалась двум пассажирам маршрутного автобуса.