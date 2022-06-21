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Пять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Чувашии

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Фото: t.me/chuv_prok /326
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В Чувашии произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса, в результате пять человек пострадали. Об этом во вторник, 21 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

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По предварительным данным, девушка-водитель Lada не уступила дорогу микроавтобусу, когда выезжала со второстепенной дороги. В результате пострадали водитель и два 14-летних подростка, которые находились в Lada. Они были доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи. Кроме того, помощь потребовалась двум пассажирам маршрутного автобуса.

«По поручению прокурора Чувашии Андрея Фомина прокуратурой Чебоксарского района взят на контроль ход проверки по факту ДТП с участием маршрутного автобуса и пострадавшими детьми», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

20 июня на трассе в Челябинской области экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком. В результате пострадали девять человек, в том числе двое детей. Водитель автобуса Mercedes-Benz, по предварительной информации, в условиях тумана не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди грузовиком с прицепом.

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