Ревматолог раскрыл смертельную опасность подагры

Подагра является опасным заболеванием, которое может привести к серьезным осложнениям в работе почек и сердечно-сосудистой системы, а также стать причиной гибели пациентов. Об этом в среду, 22 июня, рассказал «Известиям» врач-ревматолог Александр Елонаков.

Специалист отметил, что подагра — достаточно распространенное заболевание, которое проявляется сильными болями в суставах и припухлостью, возникающими периодически.

«Это заболевание хорошо поддается лечению, известны его механизмы. Представляет опасность вследствие сочетания с поражением почек и сердечно-сосудистой системы. Требует оценки со стороны ревматолога и выбора лечения не только в связи с основным заболеванием, но и с учетом поражения почек и сердечной системы», — предупредил специалист.

По его словам, обычно подагра характеризуется не просто болями, а сильными болями, внешними изменениями сустава: припухлостью, покраснением, сустав становится горячим. Вместе с тем это заболевание очень коварно, поскольку первые приступы могут протекать достаточно легко и скоротечно, вызывая у некоторых людей ложное ощущение безопасности происходящего.

«Болезнь затягивается, и первые визиты к врачам или к врачам по профилю могут быть спустя год, а то и больше от начала первых признаков заболевания. В этом коварство подагры. Бывают случаи, когда за несколько лет может возникать достаточно тяжелое поражение почек и сердечной системы», — подчеркнул Елонаков.

Так, к числу осложнений со стороны работы почек относятся развитие почечной недостаточности и поражение самой ткани почек. Второй вариант — развитие мочекаменной болезни с ее осложнениями. Также возможен гидронефроз — развитие почечной недостаточности вследствие мочекаменной болезни, нарушение оттока мочи по мочевыводящим путям.

«Поражение сердечной системы: у таких пациентов зачастую развивается гипертензия — гипертония, ишемическая болезнь сердца. Даже у молодых людей нередко мы можем встретить развитие инфаркта миокарда, и такие пациенты могут погибнуть в молодом возрасте. В этом опасность подагры. Наша задача — выявить, правильно определить заболевание, правильно назначить лечение и в дальнейшем наблюдать, чтобы минимизировать риски таких тяжелых осложнений. Это всё сегодня в силах медиков», — указал врач.

При этом он отметил, что первичной профилактики этого заболевания нет. Лечение и вторичная профилактика проводятся, когда она уже выявлено у пациента. Вторичная профилактика заключается в соблюдении диеты, два главных принципа которой — ограничение количества мясной пищи и исключение алкоголя. Также для снижения риска развития подагры следует обращаться к ревматологу при любом поражении суставов или позвоночника, добавил Елонаков.

Ранее в этот день стало известно о смерти певца Пьера Нарцисса. Как рассказала его бывшая супруга, артист страдал от подагры, несвоевременное лечение которой привело к возникновению множества сопутствующих заболеваний. По его словам, мужчина не осознавал всей тяжести этой болезни.