Эдгард Запашный рассказал о тренировке за день до смерти Пьера Нарцисса

Певец Пьер Нарцисс скончался после спортивной тренировки. Об этом в своем Telegram-канале написал дрессировщик Эдгард Запашный в среду, 22 июня.

«Вчера вечером ему стало плохо на тренировке по боксу, и его доставили в больницу. Предварительный диагноз — почечная недостаточность», — высказался цирковой артист.

Запашный подчеркнул, что 22 июня у Нарцисса должен был пройти бой с Николаем Лукинским.

Ранее в этот день экс-супруга певца Валерия Калачева сообщила причину смерти своего бывшего мужа. Пьер Нарцисс страдал от подагры, несвоевременное лечение которой привело к возникновению множества сопутствующих заболеваний.

Продюсер и пиар-менеджер Сергей Дворцов, который работал с умершим певцом, рассказал, что Пьер не перенес экстренную операцию, которая длилась не один час. По его словам, последний раз он виделся с Пьером две недели назад на показе мод. Там артист пожаловался на плохое самочувствие: у него был приступ астмы.

Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза родился в Камеруне в 1977 году. Позже переехал к родственникам в Россию, где поступил на факультет журналистики в МГУ. С конца 1990-х годов играл в команде КВН РУДН, а также участвовал в нескольких выпусках телешоу «12 злобных зрителей».

Наибольшую известность Нарциссу принесли съемки в проекте «Фабрика звезд – 2», где он прославился благодаря песне «Шоколадный заяц». Музыкант являлся заслуженным артистом Ингушетии.