Думский мандат Рашкина передали члену совета «Левого фронта» Удальцовой

Освободившийся думский мандат депутата КПРФ Валерия Рашкина передан члену совета организации «Левый фронт» Анастасии Удальцовой. Об этом 22 июня стало известно из постановления ЦИК.

«Передать вакантный мандат депутата Государственной думы зарегистрированному кандидату в депутаты Госдумы, выдвинутого политической партией КПРФ Удальцовой Анастасии Олеговне», — следует из постановления.

25 мая Госдума РФ приняла решение о досрочном прекращении полномочий Рашкина. Это было сделано в связи со вступившим в силу обвинительным приговором суда в отношении политика по делу о незаконной охоте в Саратовской области.

22 апреля суд приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Суд также запретил политику два года охотиться.

Рашкина задержали по подозрению в незаконной охоте 29 октября 2021 года. Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал на него заявление в полицию. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями во время рейда обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.