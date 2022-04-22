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Рашкина приговорили к трем годам условно за незаконную охоту

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Калининский суд Саратовской области приговорил депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина к лишению свободы на три года условно по делу о незаконной охоте. Об этом 22 апреля сообщил корреспондент «Известий».

Прокурор просила суд назначить Рашкину 3,5 года условно с испытательным сроком на 4,5 года.

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Ранее в этот день депутат Госдумы Валерий Рашкин заявил, что признает вину в незаконной охоте, но сослался на незнание закона.

«Отобрали документы у моих друзей-охотников. У них не оказалось документа. Я на себя разрешение не выписывал… А если нет документа, значит, в любом случае, я не проверил, я не убедился, я доверился своим друзьям… Незнание закона не снимает вину… Поэтому я ее признаю, объективно, я ее признаю», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов перед началом заседания в суде.

10 марта Госдума дала согласие на передачу в суд уголовного дела в отношении депутата КПРФ.

Автомобиль с Рашкиным за рулем остановили в лесу в Саратовской области в минувшем году, в ночь на 29 октября. Парламентарий изначально пытался обставить дело таким образом, будто нашел уже разделанную тушу лося и просто погрузил ее в машину. При этом на одежде Рашкина были обнаружены следы крови, а в лесу были найдены ружье и охотничий билет на имя депутата.

Как сообщили в Следственном комитете, после убийства животного он вместе с соучастниками разделал тушу с помощью ножей и топора, а также предпринял попытки спрятать оружие.

На протяжении трех недель член КПРФ не рассказывал о подробностях той ночи и даже сбегал от журналистов, предпочитая не отвечать на неудобные вопросы. Однако потом записал «видеопризнание», в котором заявил, что перепутал лося с кабаном.

В конце ноября прошлого года депутаты Госдумы проголосовали за лишение Рашкина неприкосновенности. Уголовное дело по статье «Незаконная охота» было возбуждено в начале декабря.

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