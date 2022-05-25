Реклама
Прямой эфир

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Рашкина

0
Фото: РИА Новости/Вадим Федотов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госдума РФ 25 мая приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Это было сделано в связи со вступившим в силу обвинительным приговором суда в отношении политика.

Следы на снегу: волонтеры помогут бороться с браконьерами в Якутии
Численность отдельных популяций там уже сократилась в десятки раз

Проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Рашкина был внесен в Госдуму накануне.

Днем ранее сообщалось, что Саратовский областной суд оставил в силе приговор Рашкину по делу о незаконной охоте, отказав в апелляции. 22 апреля суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Суд также запретил политику два года охотиться.

Рашкина задержали по подозрению в незаконной охоте 29 октября 2021 года. Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал на него заявление в полицию. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями во время рейда обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

В конце ноября депутаты Госдумы проголосовали за лишение Рашкина неприкосновенности. Уголовное дело по статье «Незаконная охота» было возбуждено в начале декабря.

Рашкин признался, что застрелил лося, заявив, что он якобы перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022