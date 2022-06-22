Байден призвал готовиться к новой пандемии и планировать бюджет

Необходимо готовиться к новой пандемии и планировать бюджет, учитывая последствия коронавируса. Об этом 21 июня, заявил президент США Джо Байден в ходе выступления о применении вакцины от COVID-19 для детей до пяти лет.

«В конечном итоге нам нужно больше денег не только на вакцины для детей. Нам нужно больше денег на планирование второй пандемии. Будет еще одна пандемия. Мы должны думать наперед. Вот почему нам нужны деньги», — приводит его слова пресс-служба Белого дома.

Новость дополняется