Глава консультативного органа при правительстве Великобритании считает, что страна не готова к резкому росту цен и дефициту товаров первой необходимости. Королевство зависит от импорта продовольствия, в частности с Украины, передает телеканал «Известия». В Британии уже сократились поставки растительного масла, грозят проблемы с зерном. А растущие цены на удобрения и корм для животных бьют по внутреннему производству страны. Представители продовольственного сектора считают, что проблема нуждается во внимании властей, которые не понимают всей сложности ситуации.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.