Проект второй линии метро в Казани не будут обсуждать с жителями
Власти Казани не будут выносить на общественное обсуждение эскизы интерьеров станций второй линии метро. Причины этого решения администрация сообщила Inkazan.ru.
По словам представителей мэрии, закон не обязывает проводить обсуждения таких вопросов с гражданами. Подобная практика широко не распространена. Дело в том, пояснили агентству в администрации, что интерьеры должны быть не только красивыми и эстетичными, но и соответствовать требованиям по безопасности, которые известны только узким специалистам.
Так, в состав жюри конкурса на лучшую концепцию интерьеров входили и специалисты в области архитектуры и дизайна, и эксперты в области проектирования и строительства.
Победителей выбрали 17 июня. Реализация проектов потребует их доработки.
В начале июня сообщалось, что из бюджета Татарстана выделят еще 698 млн рублей на вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства и благоустройства второй линии казанского метро. Работы пройдут на первом участке второй ветки метро от станции Фучика до станции Сахарова.