Более 0,5 млрд рублей потратят дополнительно на метро в Казани

Из бюджета Татарстана выделят еще 698 млн рублей на вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства и благоустройства второй линии казанского метро. Соответствующие тендеры появились на сайте госзакупок.

Inkazan.ru уточняет, что работы пройдут на первом участке второй ветки метро от станции «Фучика» до станции «Сахарова». Главстрой объявил две закупки: на 275,2 млн рублей и на 322,8 млн рублей.

Работы начнутся 29 июня, а до 30 ноября их надо будет завершить. Агентство поясняет, что первая закупка затронет газопроводы высокого давления. Также подрядчик должен будет установить строительную площадку и обустроить электрохимическую защиту трубопроводов. По второй закупке подрядчик должен перенести наружные сети водоснабжения и канализации.

В Казани ранее уже объявляли тендеры на вынос коммуникаций из зоны строительства второй линии метро. На эти цели выделяли 876 млн рублей. Участок подземки от «Дубравной» до ТЦ «Мега» обойдется в 41 млрд рублей. Первые четыре станции второй линии метро откроют к 2027 году.