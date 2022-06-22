Форелевую ферму в Карелии наказали за слив отходов в Ладожское озеро
В Карелии фермерское хозяйство «Лафор», которое занимается разведением форели, признали виновным в нарушениях. В суде доказали, что сотрудники хозяйства сливали отходы в Ладожское озеро.
Как пишет ИА «Карелinform», в природоохранную прокуратуру в начале года пожаловались активисты движения ОНФ. Они попросили проверить ферму «Лафор» из-за многочисленных обращений жителей поселка Терву, которые утверждали, что сотрудники фермы разделывают выловленную рыбу возле садков и сливают остатки обработки в озеро. При повышении мощностей производства фермы подобные нарушения могли привести к экологической катастрофе.
Прокуратура возбудила дело по двум статьям, а директора фермы обязали устранить нарушения. Россельхознадзор признал «Лафор» виновным и оштрафовал на 250 тыс. рублей. Однако представители компании это решение обжаловали.
Суд второй инстанции согласился с тем, что по правилам хранение пакетов, емкостей и стяжек, средств дезинфекции в местах, отведенных для хранения биоотходов, необязательно, но при этом признал, что сотрудники «Лафора» сливали биоотходы в Ладожское озеро.
Агентство отмечает — из-за того, что «Лафор» является субъектом среднего и малого предпринимательства, для которых в этом году размеры штрафов уменьшены, ферма получила штраф в размере 40 тыс. рублей. Руководство предприятия оштрафовали на 20 тыс. рублей.