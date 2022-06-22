Россиянин Шестеркин признан лучшим вратарем сезона-2021/22 в НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан лучшим вратарем сезона-2021/22 в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Отмечается, что спортсмен стал обладателем «Везина Трофи». Этот приз вручается лучшему вратарю по итогам регулярного сезона в НХЛ.

Шестеркин стал третьим российским вратарем в истории НХЛ, которому удалось завоевать «Везину». В 2013 и 2017 году приз получил Сергей Бобровский, а в 2019 — Андрей Василевский.

Ранее, 29 мая, сообщалось, что российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин оформил ассистентский дубль в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ против «Каролины Харрикейнс».

Шестеркин ассистировал на второй и четвертой забитых шайбах — сначала Мику Зибанежаду, потом Филипу Хитилу.

Всего в игре Шестеркин отразил 37 бросков из 39, после двух голевых передач был признан второй звездой матча и пятым голкипером в истории плей-офф НХЛ с таким количеством ассистентских дублей.