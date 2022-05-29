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Шестеркин оформил ассистентский дубль в матче плей-офф НХЛ с «Каролиной»

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Фото: Global Look Press/Nathan Denette
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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин отдал две результативные голевые передачи в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ против «Каролины Харрикейнс».

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Встреча команд состоялась в Нью-Йорке и завершилась со счетом 5:2 (2:0, 2:2, 1:0) в пользу хозяев.

Шестеркин ассистировал на второй и четвертой забитой шайбе — сначала Мику Зибанежаду, потом Филипу Хитилу.

Всего в игре Шестеркин отразил 37 бросков из 39, после двух голевых передач был признан второй звездой матча и пятым голкипером в истории плей-офф НХЛ с таким количеством ассистентских дублей.

В 13 матчах плей-офф россиянин оформил три результативные передачи.

Седьмая встреча между командами состоится в Роли 31 мая. Они поборются за выход в финал Кубка Стэнли.

16 мая сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» обошел «Питтсбург Пингвинз» со счетом 4:3 в решающем седьмом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Голкипер Игорь Шестеркин успешно отразил 42 броска, а шайбы забросили Крис Крайдер (8), Кеандре Миллер (32), Мика Зибанежад (55). Выход во второй раунд клубу обеспечил форвард Артемий Панарин, который забил решающий четвертый гол в овертайме.

«Нью-Йорк Рейнджерс» четырежды становились обладателями Кубка Стэнли. Последний раз — в 1994 году.

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