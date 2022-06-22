Рестораны заменили блюда с импортными ингридиентами

Российские рестораны, в марте столкнувшиеся со сбоями в поставках части продуктов, пересмотрели меню, рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

«Из-за того, что часть импортных ингредиентов не доставляется или подорожала, ресторанам стало невыгодно оставлять позиции с иностранными продуктами в меню. Увеличение цены или снижение объема порции воспринимается посетителями крайне негативно. Поэтому рестораны пересматривают меню — исключают из него одни блюда и заменяют их на те, в составе которых преобладают ингредиенты отечественного производства», — сказал Игорь Бухаров.

По словам гендиректора «Шоколадницы» Олега Подгорного, компания была вынуждена изменить половину меню. Например, сеть практически отказалась от блюд с рыбой в пользу курицы.

«Мы ввели в меню более простые блюда, например, витаминный салат из капусты, макароны с сыром, салат с овощами и другие. И убрали позиции с дорогими ингредиентами — большую часть рыбы, ее заменила курица», — отметил ресторатор.

Также компания стала вносить изменения в состав блюд, например, в позициях с морепродуктами увеличивать долю кальмаров и снижать объем креветок, которые дороже, уточнил Олег Подгорный.

«В меню из блюд с импортными ингредиентами оставили только лосося, но его объемы сильно сократились за счет расширения ассортимента. Мы добавили пять новых блюд с российской рыбой», — сказал владелец Tigrus Group (рестораны «Остериа Марио», «Швили», Zest, «Бар BQ») Хенрик Винтер.

По его словам, компания также отказалась от части специй, пармской ветчины, каперсов. Tigrus Group еще с пандемии взяла курс на замену импортных ингредиентов на российские, поэтому от большую часть зарубежных составляющих компания исключила еще в прошлом году, пояснил Хенрик Винтер.

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