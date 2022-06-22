Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден допустил превращение украинского конфликта в состязание ЕС и РФ
Мир
В Госдепе не смогли назвать сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Мир
Посол Сирии опроверг сообщения о получении украинской пшеницы
Армия
Минобороны РФ запустило исторический проект к годовщине начала ВОВ
Мир
Боррель сообщил Кулебе о намерении ЕС дать Украине статус кандидата
Мир
Мощное землетрясение произошло в Афганистане
Мир
В Ирландии заморозили российские активы на сумму €1,7 млрд
Мир
Песков опроверг данные британских СМИ о подготовке мобилизации в России
Мир
Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции
Мир
Россия передала Норвегии ноту с просьбой пустить грузы на Шпицберген
Мир
Трое детей получили тяжелые ранения из-за обстрела ВФУ Макеевки

Рестораны заменили блюда с импортными ингридиентами

0
Фото: unsplash/Jay Wennington
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские рестораны, в марте столкнувшиеся со сбоями в поставках части продуктов, пересмотрели меню, рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Отнять сливки: производители молока и соков намерены сократить ассортимент
Почему бизнесу, возможно, придется так поступить и какое решение предложили в Минпромторге

«Из-за того, что часть импортных ингредиентов не доставляется или подорожала, ресторанам стало невыгодно оставлять позиции с иностранными продуктами в меню. Увеличение цены или снижение объема порции воспринимается посетителями крайне негативно. Поэтому рестораны пересматривают меню — исключают из него одни блюда и заменяют их на те, в составе которых преобладают ингредиенты отечественного производства», — сказал Игорь Бухаров.

По словам гендиректора «Шоколадницы» Олега Подгорного, компания была вынуждена изменить половину меню. Например, сеть практически отказалась от блюд с рыбой в пользу курицы.

«Мы ввели в меню более простые блюда, например, витаминный салат из капусты, макароны с сыром, салат с овощами и другие. И убрали позиции с дорогими ингредиентами — большую часть рыбы, ее заменила курица», — отметил ресторатор.

Также компания стала вносить изменения в состав блюд, например, в позициях с морепродуктами увеличивать долю кальмаров и снижать объем креветок, которые дороже, уточнил Олег Подгорный.

«В меню из блюд с импортными ингредиентами оставили только лосося, но его объемы сильно сократились за счет расширения ассортимента. Мы добавили пять новых блюд с российской рыбой», — сказал владелец Tigrus Group (рестораны «Остериа Марио», «Швили», Zest, «Бар BQ») Хенрик Винтер.

По его словам, компания также отказалась от части специй, пармской ветчины, каперсов. Tigrus Group еще с пандемии взяла курс на замену импортных ингредиентов на российские, поэтому от большую часть зарубежных составляющих компания исключила еще в прошлом году, пояснил Хенрик Винтер.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Найти вместо: рестораны заменили блюда с импортными ингредиентами

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022