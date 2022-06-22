В УЕФА прокомментировали решение о невызове Рыбуса в сборную Польши

Решение не вызывать защитника московского «Спартака» Мацея Рыбуса в сборную Польши является популистским. Такое мнение во вторник, 21 июня, выразил вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поляк Збигнев Бонек в интервью Polsat Sport.

«Во всем этом слишком много популизма. На такое решение было легко пойти, потому что в рейтинге левых защитников Рыбус уступает Берешиньскому, Пухачу или Залевскому, у него всегда какие-то травмы в клубе», — сказал он.

По словам вице-президента УЕФА, можно по-разному анализировать ситуацию и приходить к разным выводам, но сейчас похоже на то, что «кто громче кричит, тот и прав».

Накануне сообщалось, что футболист московского «Спартака» Мацей Рыбус отстранен от матчей сборной Польши после перехода в российский клуб.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», главный тренер национальный команды Чеслав Михневич провел беседу с 32-летним защитником. Наставник сборной сообщил Рыбусу, что он не будет участвовать в сентябрьских матчах.

Также игрок «Спартака» не будет рассматриваться в качестве кандидата на попадание на чемпионат мира в Катаре в 2022 году. В качестве причины отстранения указывается «нынешнее клубное положение» футболиста.

11 июня Рыбус подписал контракт со «Спартаком» до 30 июня 2024 года. Он перешел в команду из московского «Локомотива». За сборную Польши защитник провел 66 матчей, участвовал с ней в Евро-2012, ЧМ-2018 и Евро-2020.