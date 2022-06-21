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В МО РФ заявили о размещении вооружений ВСУ в городских больницах

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rick Mave
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Украинские войска используют здания медучреждений Одессы, Авдеевки, Приволья и Славянска для размещения вооружений и казарм. Об этом во вторник, 21 июня, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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Он рассказал, что украинские войска разместили на территории городской поликлиники Одессы № 29 артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО), а всех пациентов независимо от их состояния выгнали из медучреждения.

«В центральной городской больнице Авдеевки ДНР националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки. Подходы к учреждению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено», — продолжил генерал-полковник.

В Приволье ЛНР украинские боевики на территории Лисичанской областной психиатрической больницы оборудовали опорный пункт, склады боеприпасов и вооружения. Мизинцев добавил, что там они также разместили бронетехнику и артиллерийские орудия, а в подвале насильно удерживают мирных граждан.

«В Славянске ДНР на территориях психоневрологического интерната и санитарно-эпидемиологической станции украинские боевики оборудовали казармы, разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО. При этом местные жители из близлежащих домов не эвакуированы и фактически используются националистами в качестве живого щита», — отметил Мизинцев.

Он подчеркнул, что эти и другие подобные факты, несмотря на неоднократные заявления Москвы, по сей день остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

18 июня Мизинцев рассказал, что украинские боевики размещают свои опорные пункты, тяжелое вооружение и технику и в школах Одессы, Торецка, а также Никополя.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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