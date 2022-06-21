Курс доллара опустился ниже 54 рублей впервые с июня 2015 года

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 54 рублей впервые с июня 2015 года. Об этом 21 июня свидетельствуют данные торгов на сайте площадки.

В моменте по состоянию на 18:04 (мск), американская валюта торговалась по 53,9 рубля.

Курс доллара расчетами «завтра» на 18:17 мск снижен на 1,79 рубля, до 53,84 рубля, евро подешевел на 2,35 рубля, до 56,5 рубля.

21 июня главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман сказал в беседе «Известиями», что на этой неделе не исключено движение доллара к 50–53 рублям за условную единицу. По его прогнозу с конца лета курс американской нацвалюты будет двигаться к рубежам в 70 рублей за доллар, а евро — в 75 рублей и выше.

Гойхман назвал складывающуюся ситуацию с курсами валют парадоксальной. По его мнению, сильный рубль обусловлен его слабостью: из-за санкций и ограничений во внешнеэкономической деятельности РФ рубль попал в крайне необычные условия.

20 июня первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что Россия работает над возвращением рубля к оптимальным уровням, составляющим 70–80 рублей за доллар. По его словам, это должно произойти как можно скорее, однако этому мешают «ограничения со стороны инфляции и ограничения со стороны каналов наращивания внутреннего спроса».