В «Опоре России» раскритиковали проект о развитии внутреннего туризма

Представленный Ростуризмом законопроект о развитии внутреннего туризма будет обременителен для бизнеса и может окончательно застопорить работу и без того зарегулированной отрасли. Об этом заявил «Известиям» вице-президент «Опоры России», член общественно-экспертного совета по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» Алексей Кожевников во вторник, 21 июня.

«Представленный Ростуризмом законопроект будет обременителен для предпринимателей, работающих в сфере развития внутреннего туризма. Он способен окончательно застопорить работу и без того зарегулированной отрасли, а также серьезно ограничить развитие внутреннего туризма и частной инициативы в отрасли», — сказал он.

К представленному документу должны быть разработаны еще много нормативно-правовых актов, которых еще в принципе нет и в этом тоже кроется опасность для бизнеса, подчеркнул Кожевников.

«К сожалению, в проекте закона по прежнему не затронута тема серого рынка так называемого туристического жилья (квартиры, аппартаменты, меблированные комнаты), что нарушает конкуренцию на рынке, а так же лишает регионы доходов и плохо сказывается на безопасности туристов», — сказал вице-президент бизнес-объединения.

Кроме того, в проекте нет разделов по поддержке отрасли, в которой рентабельность крайне низкая: туроператоры и турагенты — 2–3%, а гостиничный сектор 3–5%, добавил он.

В связи с этим «Опора России» направила обращение в адрес вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Организация считает необходимым доработать законопроект о развитии внутреннего туризма в РФ, в том числе исключив из него пункт о вводе эскроу-счетов для туроператоров.

Ростуризм в ноябре 2020 года получил полномочия по нормативно-правовому регулированию. В декабре 2021 года он внес в правительство законопроект «О Туризме и туристской деятельности».

Согласно документу, предлагается легализовать такие термины, как туристические маршруты, самостоятельный турист, экскурсионная деятельность. Также предлагается поменять определение туристического продукта, чтобы лучше защитить путешественников с юридической точки зрения. Понятие средство размещения предлагается расширить и включить в них гостевые дома, кемпинги, включая модульные отели, специализированные транспортные средства размещения (круизные суда и поезда). Также проект меняет понятие термина «турист» — он будет синхронизирован с общемировыми нормами — человек, который путешествует от 24 часов до одного года. Кроме того, впервые вводится понятие туристических агрегаторов и меняется система финансовых гарантий для туроператоров.

Ростуризм рассчитывал, что закон примут до конца 2022 года и он вступит в силу в начале 2023-го.

В феврале в Российском союзе туриндустрии раскритиковали этот проект, отметив, что в случае принятия новым туроператорам будет гораздо сложнее «входить» на рынок. Одна из причин — новые операторы внутреннего туризма вынуждены будет застраховать свою деятельность на 25 млн рублей. Страховая премия при этом составит не менее 1,5 млн рублей. В РСТ назвали такие суммы неподъемными для внутреннего туризма.