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Насмерть сбившего девочку в Подмосковье водителя автобуса арестовали на два месяца

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Фото: прокуратура Московской области
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Водителя автобуса, который насмерть сбил девочку в Подмосковье, арестовали на два месяца. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

«С учетом позиции прокуратуры Видновский городской суд избрал в отношении 40-летнего водителя рейсового автобуса, обвиняемого в совершении ДТП в Ленинском городском округе, в результате которого погиб ребенок, меру пресечения в виде заключения под стражу до 20.08.2022», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 19 июня. По информации прокуратуры, водитель автобуса «Волга-ПАЗ» сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу в поселке Развилка Ленинского района. Она скончалась от полученных травм.

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Водитель скрылся с места происшествия, но оперативникам уголовного розыска удалось задержать подозреваемого.

Прокуратура организовала проверку по факту смерти ребенка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

20 июня под Нижним Тагилом женщина без водительских прав сбила двух детей. В результате пострадали 15-летний велосипедист и его 10-летний брат. 15-летний подросток получил ссадины спины, после оказания первой помощи его отпустили домой. Младший мальчик остался в больнице под наблюдением медиков с тупой травмой живота. Женщина была лишена водительских прав в 2018 году на 18 месяцев за управление автомобилем в нетрезвом виде. Срок лишения прав истек, однако она их не восстановила.

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