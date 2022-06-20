Под Нижним Тагилом женщина без водительских прав сбила двух детей. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области.

«Водитель автомобиля ВАЗ-2111 — женщина 1969 года рождения, двигаясь со стороны села Башкарка в сторону поселка Нейво-Шайтанский, допустила наезд на двух несовершеннолетних, двигавшихся на одном велосипеде в попутном направлении», — говорится в сообщении.

В результате произошедшего пострадали пятнадцатилетний велосипедист и его десятилетний брат. Пятнадцатилетний подросток получил ссадины спины, после оказания первой помощи его отпустили домой. Младший мальчик остался в больнице под наблюдением медиков с тупой травмой живота.

Отмечается, что женщина была лишена водительских прав в 2018 году женщина на 18 месяцев за управление автомобилем в нетрезвом виде. Срок лишения прав истек, однако она их не восстановила.

16 июня в Лодейнопольском районе Ленинградской области автомобиль сбил шестилетнего ребенка, который переходил дорогу вместе с бабушкой на зеленый сигнал светофора. Ребенка госпитализировали в больницу. Медики диагностировали у него сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом голени.

За рулем машины находился 48-летний мужчина. В 2021 году он привлекался за нарушение правил дорожного движения один раз. Обстоятельства наезда устанавливаются, организована проверка.