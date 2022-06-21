Реклама
Прямой эфир
Мир
Первое иностранное судно покинуло порт Мариуполя
Мир
Датских солдат отправили в Латвию для сдерживания России без боеприпасов
Авто
В Москве начали выдавать автомобильные номера с кодом 977
Мир
Корабли ВМФ и погранслужбы будут сопровождать суда из Мариуполя
Общество
Москвичам пообещали сильную жару в выходные
Общество
Путин поручил ускорить процесс расселения аварийного жилья в России
Мир
Украинские военные обстреляли из «Града» поселок Минеральное в ДНР
Экономика
Путин поручил оперативно снизить ставку по льготной ипотеке
Спорт
РФС не согласен с решением ФИФА о контрактах иностранных игроков в клубах РФ
Мир
Спасенным с буровой платформы «Черноморнефтегаза» выплатят по 3 млн рублей
Мир
Британские железнодорожники начали крупнейшую за 30 лет забастовку

В Иркутске у самолета Ан-24 загорелось шасси при посадке

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При посадке в аэропорту Иркутска у самолета Ан-24 с пассажирами на борту загорелось шасси. Об этом во вторник, 21 июня, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры ТАСС.

Заглушить прибор: самолеты при посадке во Внуково и Пулково сталкиваются с помехами
Что стало причиной отказов спутниковых систем, и как это влияет на безопасность полетов

Отмечается, что самолет авиакомпании «ИрАэро» выполнял рейс по маршруту Бодайбо – Иркутск. На борту, по предварительным данным, было 38 пассажиров.

«При посадке в Иркутске заклинило шасси, от высокой скорости и трения загорелись колеса стойки шасси. Пострадавших нет», — заявили в пресс-службе.

В настоящий момент возгорание ликвидировано. Аэропорт работает в штатном режиме. По факту случившегося начата проверка.

9 июня во время посадки самолета российской авиакомпании Nordwind Airlines, следовавшего рейсом Казань – Сочи, загорелась стойка шасси. На борту следовавшего из столицы Татарстана лайнера находился 191 человек. Возгорание было оперативно потушено, пострадавших нет.

В июне прошлого года при аварийной посадке в Уфе у пассажирского самолета Boeing 767 авиакомпании Azur Air загорелась стойка шасси. На борту самолета находились 344 человека, в том числе 10 членов экипажа, среди них никто не пострадал. Сотрудники аэропорта ликвидировали возгорание.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022