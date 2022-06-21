В Иркутске у самолета Ан-24 загорелось шасси при посадке

При посадке в аэропорту Иркутска у самолета Ан-24 с пассажирами на борту загорелось шасси. Об этом во вторник, 21 июня, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры ТАСС.

Отмечается, что самолет авиакомпании «ИрАэро» выполнял рейс по маршруту Бодайбо – Иркутск. На борту, по предварительным данным, было 38 пассажиров.

«При посадке в Иркутске заклинило шасси, от высокой скорости и трения загорелись колеса стойки шасси. Пострадавших нет», — заявили в пресс-службе.

В настоящий момент возгорание ликвидировано. Аэропорт работает в штатном режиме. По факту случившегося начата проверка.

9 июня во время посадки самолета российской авиакомпании Nordwind Airlines, следовавшего рейсом Казань – Сочи, загорелась стойка шасси. На борту следовавшего из столицы Татарстана лайнера находился 191 человек. Возгорание было оперативно потушено, пострадавших нет.

В июне прошлого года при аварийной посадке в Уфе у пассажирского самолета Boeing 767 авиакомпании Azur Air загорелась стойка шасси. На борту самолета находились 344 человека, в том числе 10 членов экипажа, среди них никто не пострадал. Сотрудники аэропорта ликвидировали возгорание.