Эксперты рассказали о связи таргетирования курса рубля и инфляции

Режим таргетирования валютного курса — это режим, основанный на фиксации курса на определенном уровне и предполагающий наличие тесной взаимосвязи между курсом национальной валюты и инфляцией. Об этом рассказала «Известиям» вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова во вторник, 21 июня.

Накануне в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что таргетирование курса валюты несет риски для российской экономики и независимости проводимой РФ экономической политики. По его словам, эффективность экономической политики неизбежно снизится, если идеи таргетирования курса будут реализованы. Установка фиксированного обменного курса будет означать отказ от проведения самостоятельной денежно-кредитной политики в пользу той страны, к валюте которой привязывается рубль, отмечал зампред ЦБ.

По словам Веретенниковой, режим таргетирования валютного курса может предполагать наличие достаточного объема золотовалютных резервов (ЗВР), который позволяет органам денежно-кредитного регулирования нивелировать дисбаланс между спросом и предложением на валюту. Либо он позволяет увеличивать объем денежного предложения до тех пор, пока не будет достигнут баланс спроса и предложения иностранной валюты и курс зафиксируется в рамках таргетированного значения, добавила она.

Первый способ после блокировки ЗВР не может быть использован, поэтому сейчас получится воспользоваться вторым. Однако это подразумевает увеличение объема денежного предложения, что может привести к росту инфляции в стране.

Для того чтобы таргетировать курс, важно иметь возможность прогнозирования товарно-денежных потоков, подчеркнула аналитик. Но в условиях санкций это сделать достаточно проблематично, посетовала она.

Введение таргетирования курса национальной валюты было возможно в то время, когда инфляция в странах, к валюте которых привязывается рубль, находилась на минимальных отметках, считает эксперт. Сейчас же инфляция в США и Европе находится на максимальных отметках за последние 40 лет, и сколько времени потребуется на ее снижение до целевых показателей в размере 2%, трудно предположить, сказала она.

«Желание ЦБ РФ сохранить принципы инфляционного таргетирования и отказаться от перехода к управлению курсом рубля выглядит абсолютно оправданным», — заключила Веретенникова.

Ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Алексей Федоров полагает, что с точки зрения теории Заботкин прав: плавающий обменный курс более эффективен.

«Любой из вариантов фиксированного курса в конечном итоге приводит к тому, что вся денежно-кредитная политика в стране подчиняется операциям по поддержанию курса национальной валюты в установленных рамках», — сказал экономист «Известиям».

То есть наиболее эффективные инструменты стимулирования роста экономики, такие как процентная ставка, денежная масса, становятся недоступными для страны, отметил эксперт. Вместо этого остаются только достаточно дорогие инструменты налогово-бюджетной политики — государственные заимствования, понижение или повышение налогов, использование накопленных средств в фондах, подчеркнул он.

При плавающем обменном курсе ЦБ, напротив, освобождается от роли надсмотрщика за национальной валютой, рассказал Федоров.

«В этом случае задачей выравнивания счета текущего баланса и стабилизации курса начинает заниматься налогово-бюджетная политика через управление экспортом и импортом. А денежно-кредитные инструменты направляются на снижение инфляции (таргетирование), благодаря которому появляется возможность, не опасаясь роста цен, понижать уровень процентных ставок и расширять денежную массу, стимулируя экономический рост», — рассказал экономист.

Поэтому в теории Центробанк прав, но на практике в этом есть сомнения, считает Федоров. Во-первых, мы видим, что при условии высокой геополитической турбулентности ЦБ всё равно приходится таргетировать валютный курс. Во-вторых, инфляция в России — и наконец-то это признают и в регуляторе — очень сильно зависит от динамики обменного курса рубля, отметил он.

Получается, что в текущих неидеальных с теоретической точки зрения условиях сомнения в правильности мандата Банка России на приоритетное таргетирование инфляции абсолютно оправданны, полагает эксперт. Потому что обеспечение стабильности курса рубля автоматически решает вопрос с таргетированием инфляции и снижением уровня процентных ставок в экономике, то есть стабильный курс будет стимулировать экономику, заключил он.

Накануне в Кремле заявили, что сейчас эксперты обсуждают идею отказа от плавающего курса рубля и нужно дождаться консолидированной позиции правительства.

19 июня первый вице-премьер Андрей Белоусов заявлял на полях ПМЭФ-2022, что Россия работает над возвращением рубля к оптимальным уровням в 70–80 рублей за доллар.