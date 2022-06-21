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Путин заявил о необходимости продления нацпроекта «Жилье и городская среда»

Путин: нацпроект «Жилье и городская среда» надо продлить до 2030 года
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Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
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Действие национального проекта «Жилье и городская среда» необходимо продлить до 2030 года. Об этом 21 июня заявил президент РФ Владимир Путин, открывая заседание президиума Госсовета.

По словам главы государства, у строительного комплекса колоссальный потенциал как локомотива развития и в целом России, и регионов.

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«Комплекс таких задач, подходы к их реализации сформулированы в представленном проекте Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года», — сказал Путин.

Как он отметил, с учетом подходов, заложенных в документе, следует продлить до 2030 года действие национального проекта «Жилье и городская среда».

Также президент попросил правительство и Центробанк максимально эффективно и быстро реализовать поручение о снижении ставки по льготной ипотеке. Ипотека сейчас становится малодоступной для россиян, отметил он.

Национальный проект «Жилье и городская среда» — один из национальных проектов в России, запланированный на период с 2019 по 2024 год.

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