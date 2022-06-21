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Путин поручил оперативно снизить ставки по льготной ипотеке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Президент России Владимир Путин во вторник, 21 июня, попросил правительство и Центробанк максимально эффективно и быстро реализовать поручение о снижении ставки по льготной ипотеке.

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«На только что прошедшем, как я уже упоминал, экономическом форуме в Петербурге я просил правительство рассмотреть вопрос о снижении ставки льготных ипотечных кредитов с 9 до 7%, как вы знаете. И прошу правительство совместно с Банком России, с нашим банковским сообществом в целом, строительной отраслью максимально эффективно и быстро реализовать эту меру», — сказал он на заседании президиума Госсовета.

По словам главы государства, именно доступность таких кредитов обеспечивает долговременный стабильный спрос на жилье в новостройках.

Российский лидер отметил, что ипотека сейчас становится сложнодоступной для россиян. Так, в апреле ипотечных кредитов было выдано в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Путин подчеркнул, что рыночная средняя ставка по жилищным кредитам составляет сейчас более 14%, однако специалисты полагают, что причина не только в этом.

«Дело в том, что значительная часть граждан, которые были намерены сейчас именно, в этих условиях улучшить свои жилищные условия, прошу прощения за моветон, они это сделали, но неважно, сейчас не будем говорить о всем многообразии возможном этих причин, но все-таки по оценкам экспертов, при таких значениях ипотека становится сложнодоступной для большого количества наших граждан», — отметил президент.

Днем ранее Минфин РФ внес в правительство проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке с 9 до 7%. Отмечается, что максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — до 6 млн рублей.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев положительно оценил оперативность реакции ведомства на поручение Путина и добавил, что данная ставка будет стимулировать сограждан «входить в ипотечные процессы».

17 июня президент Путин предложил снижение льготной ипотеки до 7%. Он напомнил, что Центробанк опустил ключевую ставку, в связи с этим глава государства считает возможным предпринять такой шаг.

В тот же день президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин предположил, что снижение ставки по программе «Льготная ипотека» до 7% может увеличить спрос на программу вдвое, позволит заемщикам сэкономить на приобретении новой квартиры и поддержит строительную отрасль в нынешних условиях.

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