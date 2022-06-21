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Путин призвал провести «расчистку от бюрократии» в сфере строительства

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В строительном комплексе надо произвести расчистку от бюрократии. Об этом 21 июня заявил президент РФ Владимир Путин.

«У нашего строительного комплекса колоссальный потенциал как мощного локомотива развития — и в целом России, и регионов. Необходимо его в полной мере реализовывать. Для этого, в том числе, продолжить расчистку от бюрократических барьеров всех этапов строительства и дальнейшей эксплуатации объектов, внедрить эффективные финансовые и инвестиционные инструменты, расширить пространство для деловой инициативы», — сказал он на Государственном совете.

Он отметил, что в период пандемии строительные компании поработали «ударно», построив более 92 млн кв. м жилья, в новые дома въехали более 4 млн семей. В то же время глава государства обратил внимание чиновников на проблемы при строительстве: застройка зачастую идет без учета перспективных планов, нарушается облик территорий.

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