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Инклюзивный парк создадут на острове Отдыха в Красноярске

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В Красноярске на острове Отдыха построят инклюзивный парк. Он откроется осенью. Для этого оборудуют территорию вдоль аллеи между Дворцом спорта имени Ивана Ярыгина и Госинспекцией по маломерным судам.

Проект разработала местная компания «Арт-строй» в сотрудничестве с благотворительным фондом «Обнаженные сердца». Парк будет рассчитан на детей и подростков с ограниченными возможностями.

Площадь объекта составит 3,5 тыс. кв. м. На территории разместят игровые и спортивные площадки, песочницу, площадку для занятий воркаутом и зеленый сад. Малые архитектурные формы для парка уже имеются — всего около 100 штук. Уличные тренажеры, горки, качели, скамейки и уличные тренажеры передал городу благотворительный фонд.

В парке взамен старых деревьев высадят груши, березы, вязы, рябину, сирень и розы. Работы планируется завершить до 1 ноября, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Фонд «Обнаженные сердца» — благотворительная организация, которая помогает людям с аутизмом и другими нарушениями в развитии. Он был основан Натальей Водяновой в 2004 году.

Ранее сообщалось, что в Пскове часть Корытовского лесопарка оборудовали под «инклюзивный парк».

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