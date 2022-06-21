Власти Запорожья рассказали об уничтожении 57 украинских офицеров

При ударах ракетами «Калибр» по пункту управления украинских войск в Днепропетровской области уничтожено 57 офицеров. Об этом 21 июня сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«В этом пункте управления находились не только генералы, занимающиеся войной со стороны [президента Украины Владимира] Зеленского, но и генералы, которые отвечают за Запорожское направление. Паника колоссальная, знаю, что происходит изнутри. По уточненным данным, «откалибровали» 57 человек, по крайней мере, на данный момент известно о 57 офицерах высшего звена — несколько генералов, полковники, подполковники и так далее», — написал он в своем Telegram-канале.

О том, что российский флот ударами «Калибров» уничтожил пункт управления вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Широкая Дача Днепропетровской области, Минобороны РФ сообщило 19 июня. Уточнялось, что удар был нанесен в момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия».

По данным российского оборонного ведомства, в результате было уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, командования группировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях.

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