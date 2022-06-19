Российский флот «Калибрами» уничтожил 50 генералов и офицеров ВСУ

Российский флот ударами «Калибров» уничтожил пункт управления ВС Украины в районе села Широкая Дача Днепропетровской области. Об этом в воскресенье, 19 июня, сообщили в Минобороны РФ.

«Удар нанесен <...> в момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия». В результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, командования группировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны также отметили, что отдельные подразделения ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния и нехватки боеприпасов покидают район боевых действий. Так, взвод 1-й роты 1-го батальона 57-й мотопехотной бригады бросил тяжелое вооружение и оставил свои позиции в районе Лисичанска.

Кроме того, большие потери в рядах ВСУ вынуждают украинское командование бросать в бой неподготовленный личный состав, у которого отсутствуют необходимые навыки обращения с вооружением.

Как доложил в воскресенье официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, всего за сутки в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ уничтожили свыше 400 украинских националистов, а также более десяти орудий полевой артиллерии, пусковых установок реактивной системы залпового огня (РСЗО) и другой техники.

Ранее, 17 июня, командующий логистикой украинских сухопутных войск Владимир Карпенко заявил, что потери тяжелых вооружений Украины в ходе российской спецоперации по защите Донбасса составили приблизительно 50% военной техники.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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