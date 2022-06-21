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Захарова назвала агрессивными действия Литвы по транзиту товаров в Калининградскую область

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Литва должна осознавать всю серьезность последствий эмбарго на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область, высказалась официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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«Я надеюсь, что остатки какого-то профессионализма в оценке ситуации у представителей Литвы имеются. Они должны понимать последствия — и последствия, к сожалению, наступят», — сказала Захарова в эфире «Соловьев Live» во вторник, 21 июня.

Она обвинила литовские власти в агрессивном поведении в отношении РФ и в нарушении международного права.

«В данном случае это перешло рубежи, это откровенно враждебное поведение», — заявила российский дипломат.

С 18 июня Литва наложила запрет на транзит подсанкционных товаров между Калиниграндской областью и другими регионами России. Исключения калининградского транзита не будут распространяться на товары из Евросоюза (ЕС), в которые включены стройматериалы, цемент, металл и иные важные для производства вещи. По предварительным оценкам, это 40–50% номенклатуры грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами Российской Федерации.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал ограничение транзита грубым нарушением международных обязательств и Литвы, и ЕС, а Министерство иностранных дел РФ выразило протест Вильнюсу и потребовало в ближайшее время снять эти ограничения.

Литовский МИД в ответ на протест Москвы заявил, что Литва соблюдает санкции Европейского союза и не вводит никаких односторонних и дополнительных ограничений. Также добавил, что транзит товаров, которые не попали под ограничительные меры Брюсселя, продолжается.

19 июня сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что ответные меры России на транспортную блокаду Литвы в отношении Калининграда станут бумерангом для стран Балтии. По ее словам, Литва, входящая по заключению Еврокомиссии в группу стран с критическим уровнем нищеты, очередной раз выстрелила себе в ногу.

Запрет на перевозки грузов российским и белорусским транспортом введен в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Запада. Он не распространялся на перевозку медикаментов, продовольствия и автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.

Калининградская область является полуэксклавом России, поскольку не имеет с ее основной территорией общей сухопутной границы, но соединена с ней морем.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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