Онколог назвал опасность употребления маринованных овощей

Употребление маринованных овощей может спровоцировать появление онкологического заболевания. Об этом сообщил врач-онколог Андрей Воробьев.

«Существует «статистически значимая связь» между употреблением маринованных овощей и плоскоклеточным раком пищевода. Рак пищевода поражает пищевод — пищевод между ртом и желудком. Он занимает 14-е место среди самых распространенных видов рака у взрослых», — сказал специалист порталу «МедикФорум» 19 июня.

По мнению онколога, регулярное употребление подобной консервации увеличивает риск появления злокачественных опухолей почти в два раза.

9 июня врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что в составе темных ягод, например голубики, ежевики и черники, содержится рекордное количество антиоксидантов, которые помогают в профилактике онкологических заболеваний.

Помимо этого, по словам диетолога, полезно есть овощи и фрукты, в которых содержится ликопин и бета-каротин. К ним относятся морковь, тыква, абрикосы. Соломатина пояснила, что ликопин предотвращает рак простаты, а бета-каротин — рак слизистых оболочек и молочной железы.