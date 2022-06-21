Рабочие устроили массовую драку со стрельбой в Подмосковье

В Московской области рабочие устроили массовую драку со стрельбой.

Согласно видео, которое распространилось в социальных сетях, перепалка началась между мигрантами и быстро переросла в перестрелку.

По словам очевидцев, дебоширы также бросали друг в друга палки и бутылки.

На место прибыли правоохранители и медики. Сведений о пострадавших не поступало. Как отмечает Life.ru, по предварительным данным, участники потасовки успели скрыться. По версии местных жителей, поводом для конфликта стал раздел сферы работы — приезжие могли не поделить одну из точек, где нужно было делать ремонт.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», московские правоохранители продолжают расследование убийства мужчины в центре Москвы. По подозрению в совершении преступления задержан 55-летний житель Оренбургской области.