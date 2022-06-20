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Один человек погиб во время массовой драки в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Массовая драка с поножовщиной произошла в Москве, в результате погиб человек.

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По информации «Известий», инцидент произошел днем 19 июня на Кожевнической улице возле одного из жилых домов. Мужчина стал жертвой нападения группы из четырех человек. Один из нападавших в процессе драки несколько раз ударил пострадавшего ножом, из-за чего тот впоследствии скончался.

Правоохранители обнаружили на теле мужчины следы от ударов ножом в области печени. О том, что нападавших было четверо, сообщила очевидице происшествия, отмечает агентство городских новостей «Москва».

По данным ТАСС, погибшему было около 40-45 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщает «Федеральное агентство новостей». Проводится расследование, пишет сайт kp.ru.

Правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления при попытке покинуть территорию Московского региона, им оказался 55-летний житель Оренбургской области. Ему предъявлено обвинение.

Мужчина признал свою вину и рассказал, что познакомился с потерпевшим на улице и во время совместного распития спиртных напитков в компании у них вспыхнул конфликт, в результате чего он нанес потерпевшему ножевое ранение, а затем скрылся и избавился от орудия преступления.

В СК уточнили, что нож был найден в ливневой канализации вблизи места преступления. Назначены необходимые судебные экспертизы.

14 июня в одном из магазинов Сергиева Посада пьяный мужчина избил подростка из-за замечания. По данным полиции, инцидент начался из-за того, что мужчина, будучи в состоянии опьянения, разбил в магазине несколько бутылок алкоголя. Тогда юноша сделал ему замечание, после чего между ними случился конфликт, переросший в драку. С телесными повреждениями пострадавший обратился за медицинской помощью. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.

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