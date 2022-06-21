Московская межрегиональная транспортная прокуратура и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяют деятельность грузового терминала аэропорта Шереметьево «Москва Карго» (SVO-1) и его акционера — оператора самого авиаузла, Международного аэропорта Шереметьево (МАШ). Об этом «Известиям» рассказали три источника на рынке грузоперевозок.

На компанию пожаловался менеджмент другого, независимого от аэропорта грузового терминала в Шереметьево — «Шереметьево-Карго», или SVO-2. Его основные владельцы — более 270 человек, среди которых нынешние и бывшие сотрудники компании. SVO-1 находится в северном терминальном комплексе, рядом с терминалом B, SVO-2 — напротив, через летное поле, то есть на юге аэропорта.

Грузовые агенты говорят, что «Москва Карго», вероятно, незаконно препятствует обработке грузов в «Шереметьево-Карго».

«Мы обратились в органы, так как к нам от клиентов-грузоотправителей и грузовых агентов стало поступать множество жалоб на всевозможные препятствия со стороны аэропорта в обработке грузов в нашем терминале. При этом клиенты не хотят быть названными, ведь их грузы обслуживаются и у нас в терминале, и в «Москва Карго». Но минимум четыре крупных грузовых агента за последнее время пожаловались на действия МАШа», — сообщил «Известиям» заместитель гендиректора по качеству «Шереметьево-Карго» Евгений Якунин.

В московской прокуратуре и ФАС «Известиям» подтвердили, что проводят проверки.

В пресс-службе Шереметьево отказались от комментариев.

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Грузная ситуация: Шереметьево проверяют из-за возможного нарушения конкуренции