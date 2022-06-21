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Более 64% выпускников школ смогут учиться в вузах бесплатно

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Количество бюджетных мест в российских вузах в этом году выросло до 588 тысяч. Это значит, что более 64% выпускников российских школ могут претендовать на бесплатное образование, сообщили «Известиям» в Минобрнауки.

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20 июня, в вузах страны началась приёмная кампания. По сравнению с прошлым годом число бюджетных мест в них увеличилось на 11,5 тыс. мест.

«В следующем учебном году будет выделено более 590 тысяч мест, следовательно, 67% выпускников российских школ смогут учиться бесплатно», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Бюджетные места распределены с учетом потребностей экономики конкретной территории, добавили в министерстве. Приоритетными направлениями стали инженерно-технические (на них выделено 251 тыс. бюджетных мест), педагогические (75,8 тыс.), медицинские (53,5 тыс.) и сельскохозяйственные (41,1 тыс.).

«Все эти специальности нужны в регионах. Большинство бюджетных мест – в этом году 73% — получают региональные вузы и научные организации», — пояснили в Минобрнауки.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Приемное разделение: сколько выпускников поступят на «бюджет» в вузы

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