Дожди и жара до +36 градусов придут в Ставрополье

В Ставропольском крае в начале этой недели прогнозируют сильную жару и дожди с грозами. Уже в понедельник, 20 июня, температура поднимется до +35 градусов. Во вторник на территории края начнутся осадки, но прохлады они не принесут — столбики термометров покажут +36 градусов.

В среду жара спадет, будет уже +30 градусов, но в некоторых районах начнется град. В столице края во вторник и среду пройдут сильные дожди, воздух прогреется до +33 градусов, пишет NewsTracker со ссылкой на Гидрометцентр.

Ранее синоптики спрогнозировали жаркую погоду на территории Саратовской области на этой неделе. Температура воздуха местами достигнет +30…+35 градусов. Согласно предварительным прогнозам, очень жаркая погода ожидается в первой половине недели.