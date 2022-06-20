Температура воздуха превысит норму на 3 градуса в Саратовской области

Синоптики прогнозируют жаркую погоду на территории Саратовской области на этой неделе. Температура воздуха местами достигнет +30…+35 градусов.

Согласно предварительным прогнозам, очень жаркая погода ожидается в первой половине недели. Ночная температура составит +15…+20 градусов, в дневные часы вероятна жара до +35 градусов, лишь на севере местами ожидается +26…+28 градусов. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева отметила, что в дневные и вечерние часы при высокой температуре воздуха будут формироваться кучевые облака. Из-за этого могут наблюдаться локальные ливни с градом. Осадки будут сопровождаться ветром со скоростью более 20 м/с. Жителям региона рекомендовано при приближении кучевых облаков укрываться в помещениях и убирать транспортные средства от деревьев.

23 и 24 июня ожидается незначительное понижение температуры до +25…+30 градусов. Температура воды в реке Волге составляет +19 градусов в районе Саратова.