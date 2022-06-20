В «Останкино» открылась мультимедийная выставка «Анатолий Лысенко: более полувека на ТВ»

Сегодня, в день памяти Анатолия Григорьевича Лысенко, в телецентре «Останкино» прошло открытие фотовыставки «Анатолий Лысенко: более полувека на ТВ».

Мультимедийная выставка создана по инициативе Международной академии телевидения и радио, ее соорганизаторами выступили: телецентр «Останкино», Общественное телевидение России, Первый канал, ВГТРК и НТВ.

Экспозиция насчитывает около ста фотографий разных периодов насыщенной телевизионной биографии Анатолия Григорьевича. Они собраны из нескольких архивов. Фотографии сопровождаются QR-кодами, открывающими мультимедийный проект «Разговор с Анатолием Лысенко».

Фотовыставку дополняют яркие цитаты из книги его воспоминаний «ТВ живьем и в записи» и интервью о телевидении, о жизни, о себе. О сделанном и о коллегах Анатолий Григорьевич всегда говорил очень точно и с юмором.

«Уже год нет с нами Анатолия Григорьевича. «Этот год и в моей судьбе, и в судьбе телеканала был самым тяжелым», — сказал генеральный директор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко. — Главное наследие, которое он оставил, быть порядочным, быть честным, делать свое дело так, чтобы не было стыдно смотреть в зеркало. По-моему, это главный его урок. Он создавал телеканалы и отвечал за сделанное своими талантами, своими силами. Он ушел от нас неравнодушным и заинтересованным человеком. Таким он и останется в нашей памяти».

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст считает, что Анатолий Лысенко был человеком, который трансформировал советское телевидение в российское. «Взгляд» был не телевизионной программой, а общественно-политическим, историческим, социальным явлением. Я думаю, что мы никогда ничего подобного в нашей индустрии не застанем. Создав как минимум три телеканала, Анатолий Григорьевич внес самый значительный вклад в развитие телевидения за последние 30 лет. Он так остро чувствовал время и был таким мудрым человеком, что раньше других понимал все тенденции, понимал, куда что движется, и делал правильные выводы», — считает Константин Эрнст.

О роли, которую сыграл и продолжает играть Анатолий Лысенко, говорил и генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев: «Потрясающая, невероятно теплая выставка точно передает дух, ощущение времени нашего телевидения. Если говорить про все телеканалы, то образ российского телевидения создал именно Анатолий Григорьевич. Именно он своей добротой, тактом, умением склеивал и объединял нашу профессию. Его имя и память о нем до сих пор объединяет разные поколения журналистов — не только тех, кто его знал и работал с ним, но и молодежь».

«Каждая встреча с ним была как встреча выпускника школы с директором. Вроде ты плечи уже расправил, а по шее получить еще можешь. Его точные замечания, его критика дорого стоили, а похвала от него была наивысшей оценкой в нашем деле. Спасибо Вам, Анатолий Григорьевич!» — сказал генеральный директор НТВ Алексей Земский.

Дочь Анатолия Григорьевича — Марьяна Лысенко, Герой Труда России, главный врач Городской клинической больницы № 52 г. Москвы, возглавившая Общественный совет канала ОТР, поблагодарила всех инициаторов и организаторов этой чудесной и современной выставки, которая «передает долгий жизненный путь папы». «Людям, которые приходят в профессию, очень важно у кого-то спросить, как им быть, для чего в нее приходить? Иногда растерянность от того, что ты выбрал, но не знаешь, что делать, приводит к трагедиям. Папа всегда хотел, чтобы люди разобрались в том, чем занимаются, и делали свое дело максимально честно», — сказала Марьяна Лысенко.

Ректор Государственного института телевидения и радио (ГИТР) Юрий Литовчин рассказал о том, что Анатолий Лысенко был не только большим профессионалом, но и отличным педагогом: «Анатолий Григорьевич был великим человеком и великим объединителем телевидения. А еще он несколько лет был председателем госкомиссии на выпуске в нашем институте, подписывал дипломы молодых журналистов, продюсеров, режиссеров. Они будут рассказывать о том, что учились у Анатолия Лысенко, тем самым сохраняя память среди тех, кто приходит в профессию».

«Анатолий Григорьевич многое понимал и чувствовал, что мы и попытались передать нашей выставкой, — собрали его цитаты, мысли. В некоторых видна ирония и даже самоирония, которой он отличался от большинства из нас, — сказал в завершение церемонии президент Международной академии телевидения и радио, директор дирекции общественно-политического вещания ОТР Леонид Млечин. — Также мы в Академии, которую создал Анатолий Григорьевич, хотим создать премию его имени и вручать ее каждый год весной, в день рождения Анатолия Григорьевича».

Задача телевидения — помогать людям разбираться в происходящем — один из главных профессиональных принципов Лысенко.

Впервые на ТВ Анатолий Григорьевич попал в 19 лет. Он начинал инженером на заводе, но по воле судьбы стал телевизионщиком. С 1957 года работал в редакции молодежных программ Центрального телевидения, в знаменитой «молодежке». С его именем связаны такие программы, как «КВН», «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, парни!» «Аукцион», «От всей души» и многие другие. В 1987 году создал абсолютно новаторскую для советского телевидения программу «Взгляд».

Анатолий Лысенко стоял у истоков современного российского телевидения. Создал три федеральных телеканала: «Россия 1» (вышел в эфир под названием РТР), «ТВ Центр» и Общественное телевидение России. В 2003 году Анатолий Григорьевич основал и возглавил Международную академию телевидения и радио. Он дружил с такими же выдающимися людьми и воспитал целое поколение телевизионных журналистов.

Фотовыставка «Анатолий Лысенко: более полувека на ТВ» будет работать три недели в центральном холле на 1-м этаже АСК-1 телецентра «Останкино».