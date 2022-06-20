Украинские войска нанесли пять артиллерийских ударов по Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 20 июня нанесли четыре артиллерийских удара по Киевскому району Донецка и еще один — по Куйбышевскому. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Город был обстрелян орудиями «натовского» калибра 155 мм.

Сперва, в 07:55 (совпадает с мск), со стороны поселка Первомайский был атакован Куйбышевский район Донецка, было выпущено пять снарядов.

Затем, в 08:05, 08:20, 08:40 и 09:00 украинские военные нанесли удары по Киевскому району. В сумме они выпустили туда 23 снаряда. Первый обстрел был произведен со стороны города Авдеевка, остальные — со стороны поселка Пески.

В последние недели Донецк регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. 17 июня президент РФ Владимир Путин отметил, что созданная восемь лет назад под городом линия разграничения является серьезным украинским укрепрайоном, штурм которой приведет к большим жертвам со стороны атакующих сил. В связи с этим штурмовать позиции ВСУ под Донецком нецелесообразно, идет планомерная работа по заходу в тыл укрепрайонов, подчеркнул глава государства.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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