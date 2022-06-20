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Названы регионы — лидеры по благополучию граждан

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Фото: Росстат
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В первую десятку рейтинга социального благополучия регионов вошли ЯНАО, Москва, Магаданская область, Чукотка, Сахалинская область, НАО, ХМАО, Санкт-Петербург, Якутия и Мурманская область (поделили девятое место), а также Красноярский край. Таковы итоги исследования Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) по данным Росстата за I квартал этого года. Работа есть в распоряжении «Известий».

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Всего в рейтинг вошел 41 субъект. Они поделили между собой 35 мест.

Во второй десятке топа оказались Иркутская область и Камчатский край (11-е место), Московская область, Коми, Кемеровская, Амурская, Вологодская, Ленинградская области, Татарстан, Архангельская и Тюменская области (18-е место), Забайкальский край, Свердловская область.

В третью группу вошли Томская область, Тыва, Белгородская область, Приморский край, Карелия, Челябинская область, Хабаровский край, Липецкая и Калужская области (28 место), Хакасия и Пермский край.

Замыкают рейтинг Бурятия и Новосибирская область (31-е место), Новгородская, Омская, Тульская, Астраханская области.

Как указано в исследовании, для определения субъектов-лидеров авторы рассчитали отношение среднемесячной зарплаты к стоимости потребительской корзины (минимальной стоимости жизни). То есть чем больше товаров житель региона может купить на свой заработок, тем выше позиция территории в рейтинге.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Хорошо живут: ЯНАО, Москва и Магадан лидируют по благополучию

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