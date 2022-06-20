Ритейлеры назвали средние цены на наряды для выпускного

Российские школьницы в июне этого года тратят на выпускные наряды и аксессуары к ним в среднем 10 тыс. рублей, следует из данных маркетплейсов, с которыми ознакомились «Известия». Стилисты советуют им присмотреться не только к платьям, но и к трендовым брючным костюмам. Для юношей образ обходится в 7–9 тыс. рублей, подсчитали онлайн-торговцы.

Согласно данным продаж на Wildberries, в первой половине июня наиболее востребованными у российских выпускниц были вечерние платья стоимостью около 4–6 тыс. рублей. Пользуется популярностью среди выпускниц и альтернативный вариант образа на вечер — брючный костюм. По данным Ozon, спрос на такие комплекты в мае — начале июня 2022 года вырос по сравнению с аналогичным периодом год назад в пять раз.

В дополнение к праздничному образу россиянки заказывают босоножки и клатчи. Самые популярные модели босоножек покупают по цене около 2–3 тыс. рублей, а клатчи — примерно за 2 тыс.

Молодые люди в этом году зачастую тратят на выпускной наряд даже больше денег, чем девушки, рассказали в Wildberries.

«Стоимость наиболее востребованных моделей мужских костюмов — около 7–9 тыс.», — пояснили в компании.

Средняя цена мужского костюма на маркетплейсе составляет 4–5 тыс., добавили там. Рубашки заказывают по цене около 1–1,5 тыс., а на галстуки и бабочки тратят около 500 рублей.

В маркетплейсах не предоставили данных о ценах на мужские туфли и динамике их продаж. Для условных расчетов сделаем допущение, что обувь, которой можно дополнить наряд, в гардеробе молодых людей уже есть и приобретать ее специально не требуется.

Таким образом, в среднем на образ выпускницы потребуется около 10 тыс., а вот выпускника можно подготовить к торжественному вечеру и за 7–9 тыс.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Высокий бал: сколько стоит собрать выпускника на торжество