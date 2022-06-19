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Синоптик пообещал москвичам +30 градусов в последнюю неделю июня

Синоптик Тишковец: ожидаются дожди, а в последнюю неделю июня до 30 градусов тепла
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Москве в конце июня ожидаются дожди, а в последнюю неделю месяца воздух прогреется до 30 градусов тепла. Об этом в воскресенье, 19 июня, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По его словам, в столице половина месячной нормы осадков прольется на предстоящей неделе, а к выходным будет выполнена вся норма осадков за месяц.

«Будняя часть предстоящей недели в Центральной России будет дождливой, а начало — прохладным. Общее количество осадков за пять рабочих дней составит 35–40 мм, или около половины всей месячной нормы, а к концу недели будет исчерпан 100-процентный лимит», — рассказал Тишковец в соцсетях.

Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в ночные и особенно в утренние часы понедельника. Из-за этого температура воздуха будет на отметке 10–15 градусов. Днем воздух прогреется до положенной в июне климатической нормы — 18–23 градусов.

Самым холодным днем станет вторник. После полудня из-за пасмурной погоды столбики термометров не поднимутся выше 15–20 градусов.

В середине недели пройдут кротковременные дожди, воздух прогреется до 18–23 градусов. В четверг и пятницу снова последуют ливни. При этом температура воздуха останется практически на той же отметке.

В условиях малооблачной погоды потеплеет в последнюю неделю июня. Воздух в Москве прогреется до +30 градусов.

Ранее в воскресенье в Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности. По данным синоптиков, 19 июня в столичном регионе ожидаются сильный ветер порывами до 15 м/с и гроза. Днем в Москве температура воздуха будет от +23 до +25 градусов, ночью столбик термометра опустится до +14. Неблагоприятные условия сохранятся до вечера.

13 июня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что наступившее лето в европейской и южной частях России будет достаточно жарким. Температура будет подниматься выше средних значений. Однако специалист призвал не ждать дословного воплощения долгосрочных прогнозов, отметив, что ученые могут лишь сформулировать приблизительный погодный сценарий.

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